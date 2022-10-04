В Кирове в госпитале ветеранов произошел пожар

Причина пожара на данный момент устанавливается. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кирове произошел пожар в госпитале ветеранов. О происшествии сообщает ГУ МЧС по Кировской области.

Информация о происшествии в здании поступила в 16.47. На место прибыли семь пожарных расчетов, и уже в 17.06 возгорание уже локализовали на площади в 5 квадратных метров. В 17.30 спасатели объявили полную ликвидацию последствий.

Из госпиталя силами как МЧС, так и персонала оперативно эвакуировали 47 человек. В результате происшествия никто из людей не пострадал. По предварительным данным, обгорела картонная тара в одном из кабинетов на первом этаже. Причина пожара на данный момент выясняется..