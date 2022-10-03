В Кирове врачи спасли 11-летнюю девочку, серьезно пострадавшую в ДТП

Врачи провели полуторачасовую операцию и в итоге спасли жизнь ребенка. Фото: Минздрав Кировской области

В Кирове врачи спасли жизнь 11-летней девочки, серьезно пострадавшей в ДТП. Об этом рассказали в областном Минздраве.

Инцидент произошел в начале сентября. «Скорая помощь» привезла школьницу, пострадавшую в аварии. Осмотр выявил множественные переломы лицевого скелета, перелом ключицы со смещением отломков, тупую травму грудной клетки, разрыв селезенки и множественные ссадины и раны лица. Кроме того, в брюшной полости скопилась кровь, что потребовало срочной операции. Для спасения жизни девочки ей пришлось удалить селезенку.

Операция длилась полтора часа. Врачи не только сохранили жизнь ребенку, но и восстановили 400 мл излитой в брюшную полость крови. После операции школьницу перевели в реанимацию, где она провела четыре дня. Когда ее состояние стабилизировалось, медики провели еще одну операцию - открытую репозицию перелома левой ключицы, остеосинтез спицами.

Сейчас девочка находится в детском отделении и получает нужное лечение. Юная пациентка чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке.