В кировских детсадах создадут 38 дежурных групп

Количество дежурных групп может увеличиться в дальнейшем по просьбам родителей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В кировских детсадах откроются дежурные группы. Об этом сообщает горадминистрация.

Такое поручение дал губернатор Александр Соколов в связи с тем, что некоторые кировские оборонно-промышленные предприятия перешли на круглосуточный режим работы. После проведенного опроса родителей поступило 266 заявок. Все они трудятся на заводах «Авитек», «Ново-Вятка» и «Лепсе».

В детсадах №6, 151, 55, 42, 181, 222 и других сформируют в общей сложности 38 дежурных групп, которые будут работать до 21.00. Для дошколят организуют дополнительный вечерний ужин.

- Мониторинг ситуации продолжается, поэтому количество дежурных групп может увеличиться, - добавили в мэрии.