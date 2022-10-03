В Кирове временно перекроют участок улицы Герцена

Работы на участке займут неделю. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Участок улицы Герцена временно перекроют. Об этом сообщили в кировском филиале ПАО «Т Плюс».

Причина - проведение ремонтных работ на тепловых сетях. Движение запретят в районе дома №37, на перекрестке Герцена и Карла Маркса. Известно, что работы продлятся с 4 по 11 октября.

В «Т Плюс» также добавили, что также будет частично ограничено движение в районе дома №25 по улице Герцена. На участке установят знак приоритета движения по полосам.

Водителей просят быть внимательными и планировать свой маршрут с учетом этой информации.