В Кирове на капитальный ремонт закрыли манеж «Вересники»

В бассейне занятия продолжаются. Фото: vk.com/kirov_veresniki

Легкоатлетический манеж «Вересники» с 1 октября закрыт на капитальный ремонт. Такая информация появилась в группе спортивного учреждения в социальной сети.

Там также сообщают, что в бассейне занятия продолжаются. И будут проходить по утвержденному ранее расписанию.

Закрыть часть спортивного объекта решил собственник комплекса - Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома».

На время ремонтных работ тренировки воспитанников спортшколы перенесли на другие площадки города, в том числе в манежи спорткомплексов «Прометей» и «Кировского лесопромышленного колледжа». О том, где будут проходить тренировки, можно узнать у вашего тренера.

Для тех, кто приобрел абонемент на тренировки в манеж, предусмотрен возврат стоимости неиспользованных занятий.