Предприятия Кировской области готовы увеличить объемы продукции для армии

По словам Александра Валентиновича, правительство области окажет таким предприятиям всевозможное содействие. Фото: kirovreg.ru

Предприятия Кировской области сообщили о том, что готовы нарастить объемы производства продукции для военнослужащих. Как проинформировали в региональном правительстве, об этом заявили компании сферы легкой промышленности.

Они намерены ввести в ассортимент новые товары и увеличить объемы востребованной в условиях проведения спецоперации продукции: футболок, шапок, костюмов, обуви и постельных принадлежностей.

Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил региональному министерству промышленности, предпринимательства и торговли определить список предприятий, готовых увеличить выпуск товаров для нужд армии.

По словам Александра Валентиновича, правительство области окажет таким предприятиям всевозможное содействие, так как увеличение производства этой продукции станет реальной поддержкой нашей армии.