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Общество1 октября 2022 14:00

В Кирове задержали пьяного лихача на побитой машине

Автомобиль остановили на Октябрьском проспекте
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Правоохранители учуяли запах алкоголя, исходящего от мужчины.

Правоохранители учуяли запах алкоголя, исходящего от мужчины.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове росгвардейцы задержали пьяного водителя. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на днях около 21.00. Патруль обратил внимание на ВАЗ-2114, едущий по Октябрьскому проспекту. Машина двигалась с явным нарушением правил, выполняя опасные маневры и вылезая на «встречку». Подозрения прибавили и вмятины, явно полученные в аварии.

Водитель остановился, увидев патруль росгвардейцев. Правоохранители в ходе беседы явственно учуяли исходящий от мужчины запах алкоголя. Нарушителя, ранее судимого кировчанина, передали прибывшим на место сотрудникам ГИБДД.