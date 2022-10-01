В Кирове задержали пьяного лихача на побитой машине

Правоохранители учуяли запах алкоголя, исходящего от мужчины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове росгвардейцы задержали пьяного водителя. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на днях около 21.00. Патруль обратил внимание на ВАЗ-2114, едущий по Октябрьскому проспекту. Машина двигалась с явным нарушением правил, выполняя опасные маневры и вылезая на «встречку». Подозрения прибавили и вмятины, явно полученные в аварии.

Водитель остановился, увидев патруль росгвардейцев. Правоохранители в ходе беседы явственно учуяли исходящий от мужчины запах алкоголя. Нарушителя, ранее судимого кировчанина, передали прибывшим на место сотрудникам ГИБДД.