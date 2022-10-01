Кировчан приглашают на благотворительную акцию «Белый цветок»

На благотворительной акции кировчане смогут купить детские поделки. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Кирове 2 октября пройдет благотворительная акция «Белый цветок». О мероприятии сообщили в областном Министерстве спорта и туризма.

- Традиция проведения Акции «Белый цветок» имеет давние корни, осуществляет продвижение в России принципов и основ благотворительности, философии солидарности и сострадания к ближнему, учит взаимопомощи и милосердию. На Вятке первый праздник «Белого цветка» прошёл в 1911 году в Александровском саду, после чего разросся, перешёл в уезды и стал ежегодным, - сообщили в министерстве.

Каждый пришедший на мероприятие сможет приобрести поделки, сделанные руками кировских школьников. Все вырученные средства направят на самые срочные нужды болеющих детей, живущих в нашем регионе, а также семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и воспитанникам интернатов.

Акция пройдет в фойе Кировского театра кукол с 12.00 до 15.00.