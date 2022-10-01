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Общество1 октября 2022 9:59

Кировчан приглашают на благотворительную акцию «Белый цветок»

Вырученные средства уйдут на помощь больным детям
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На благотворительной акции кировчане смогут купить детские поделки.

На благотворительной акции кировчане смогут купить детские поделки.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Кирове 2 октября пройдет благотворительная акция «Белый цветок». О мероприятии сообщили в областном Министерстве спорта и туризма.

- Традиция проведения Акции «Белый цветок» имеет давние корни, осуществляет продвижение в России принципов и основ благотворительности, философии солидарности и сострадания к ближнему, учит взаимопомощи и милосердию. На Вятке первый праздник «Белого цветка» прошёл в 1911 году в Александровском саду, после чего разросся, перешёл в уезды и стал ежегодным, - сообщили в министерстве.

Каждый пришедший на мероприятие сможет приобрести поделки, сделанные руками кировских школьников. Все вырученные средства направят на самые срочные нужды болеющих детей, живущих в нашем регионе, а также семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и воспитанникам интернатов.

Акция пройдет в фойе Кировского театра кукол с 12.00 до 15.00.