Кировчане могут бесплатно получить землю в пользование в 12 районах региона

Строить на участках нельзя: они выдаются только под фермерство или ведение подсобного хозяйства. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кировчане смогут бесплатно получать земли в пользование. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.

Участки земель сельскохозяйственного назначения будут предоставлять для ведения личного подсобного хозяйства или фермерства. Получить их можно без торгов на срок не более шести лет. Стоит отметить, что вести строительство на участках нельзя. Но если использовать их по назначению, то после пяти лет есть возможность получить землю в собственность.

На данный момент утверждено 12 районов и округов, где можно будет получить в пользование участок земли. Их полный перечень можно посмотреть в приложениях к законопроекту.