В Кирове 30 сентября сотрудники ГИБДД проведут «сплошные проверки»

Автоинспекторы также будут дежурить на въездах, выездах и в пригородных зонах областного центра. Фото: ГИБДД Кировской области

В Ленинском районе Кирова в пятницу, 30 сентября, пройдут «сплошные проверки». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Рейды проводят для выявления водителей, которые сели за руль после принятия алкоголя. Вместе с автоинспекторами дежурить на улицах города, а также на въездах, выездах и в пригородных зонах областного центра дорогах будут члены добровольных народных дружин и общественники из «Ночного патруля».

В ГИБДД напоминают, что садиться за руль в пьяном виде недопустимо. За управление автомобилем в состоянии опьянения нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Во избежание конфликтов и случаев коррупции все машины ДПС оборудованы видеорегистраторами.