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Общество29 сентября 2022 15:06

Жителям Кирова и Кирово-Чепецка объяснили, как они будут платить за отопление в октябре

Оплата будет зависеть от наличия общедомового прибора учета тепловой энергии
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сумма в платежках за сентябрь будет зависеть от того, установлен ли в доме счетчик.

Сумма в платежках за сентябрь будет зависеть от того, установлен ли в доме счетчик.

Фото: Александр ГЛУЗ

В «Т Плюс» рассказали о том, как будет начисляться плата за отопление в Кирове и Кирово-Чепецке.

Если дом оборудован ОДПУ, общедомовым прибором учета тепловой энергии, то жители будут платить по показаниям счетчика. В квитанции сумма будет рассчитана за ресурс, который дом потребил с момента пуска тепла до даты съема показаний прибора, который произошел в период с 23 по 25 сентября. В течение зимы плата будет разной из-за перепадов температур: чем холоднее на улице, тем больше тепла необходимо в квартире.

Если дом не оснащен ОДПУ, то жители будут платить за отопление равными долями с сентября по апрель. Начисления будут одинаковыми в течение восьми месяцев. В сентябрьской платежке будет указана сумма, зависящая от площади квартиры и установленных Минстроем нормативов.