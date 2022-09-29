Жителям Кирова и Кирово-Чепецка объяснили, как они будут платить за отопление в октябре

Сумма в платежках за сентябрь будет зависеть от того, установлен ли в доме счетчик. Фото: Александр ГЛУЗ

В «Т Плюс» рассказали о том, как будет начисляться плата за отопление в Кирове и Кирово-Чепецке.

Если дом оборудован ОДПУ, общедомовым прибором учета тепловой энергии, то жители будут платить по показаниям счетчика. В квитанции сумма будет рассчитана за ресурс, который дом потребил с момента пуска тепла до даты съема показаний прибора, который произошел в период с 23 по 25 сентября. В течение зимы плата будет разной из-за перепадов температур: чем холоднее на улице, тем больше тепла необходимо в квартире.

Если дом не оснащен ОДПУ, то жители будут платить за отопление равными долями с сентября по апрель. Начисления будут одинаковыми в течение восьми месяцев. В сентябрьской платежке будет указана сумма, зависящая от площади квартиры и установленных Минстроем нормативов.