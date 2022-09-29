Кировчане могут принять участие в проекте по озеленению города к его юбилею

На всех деревьях будут ярлычки с указанием кировчан, которые их посадили. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове к 650-летию областного центра проведут проект озеленения, в котором могут поучаствовать горожане. Об этом сообщает мэрия.

Проект называется «650 деревьев городу» и начнется с высадки 15 голубых елей у памятника Кирову. Саженцы привезут из лучших питомников страны. Мероприятие направлено на дополнительное озеленение общественных территорий.

Принять участие в проекте могут как организации, так и частные лица. Уже определены территории, где появятся саженцы, и ассортимент: липы, ясени, декоративные яблони, ивы, клены. Имена всех кировчан, кто захочет сделать подарок городу, появятся на ярлычках, которые повесят на деревья.

Подать заявку на участие можно следующими способами:

- по электронной почте lsph@mail.ru (в теме письма указать «650 деревьев городу»);

- по телефону УДПИ: 222-184;

- через интернет-приемную на сайте администрации города.