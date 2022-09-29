Кировчане могут принять участие в проекте по озеленению города к его юбилею

На всех деревьях будут ярлычки с указанием кировчан, которые их посадили.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кирове к 650-летию областного центра проведут проект озеленения, в котором могут поучаствовать горожане. Об этом сообщает мэрия.
Проект называется «650 деревьев городу» и начнется с высадки 15 голубых елей у памятника Кирову. Саженцы привезут из лучших питомников страны. Мероприятие направлено на дополнительное озеленение общественных территорий.
Принять участие в проекте могут как организации, так и частные лица. Уже определены территории, где появятся саженцы, и ассортимент: липы, ясени, декоративные яблони, ивы, клены. Имена всех кировчан, кто захочет сделать подарок городу, появятся на ярлычках, которые повесят на деревья.
Подать заявку на участие можно следующими способами:
- по электронной почте lsph@mail.ru (в теме письма указать «650 деревьев городу»);
- по телефону УДПИ: 222-184;
- через интернет-приемную на сайте администрации города.