Елену Ковалеву снова избрали главой Кирова

Должность главы города Елена Ковалева занимала с 2017 года. Фото: duma.mo-kirov.ru

Главой города Кирова вновь избрали Елену Ковалеву. Выборы состоялись на первом заседании гордумы седьмого созыва.

Всего на должность главы города выдвигались два кандидата: Елена Ковалева от «ЕР», занимавшая ранее эту должность, и Виктор Савиных от «Новых людей». Поступило также предложение выдвинуть в кандидаты Анну Альминову, но та отказалась, взяв самоотвод.

В голосовании участвовали 35 депутатов. По итогам «за» Елену Ковалеву отдали голоса большинство депутатов.

Елена Ковалева поблагодарила депутатов за оказанное доверие. По ее словам, самое важное в деятельности главы города - улучшение жизни людей, повышение ее качества, создание условий для более комфортного проживания жителей Кирова. Она также отметила, что необходимо вместе двигаться по пути решения тех задач, которые обозначили перед депутатами кировчане в период избирательной кампании.

- Этого можно достичь при конструктивном взаимодействии с администрацией города, органами государственной власти, руководством области, бизнес-сообществом и общественными объединениями, - добавила глава города.

Губернатор Александр Соколов поздравил Елену Васильевну с избранием на должность и пожелал ей успехов в работе, пообещав поддержку со стороны регионального правительства.

Елена Ковалева приступит к исполнению своих обязанностей со дня вступления в должность после принятия присяги.