В Кирове отопление подали во все жилые дома

Ресурсоснабжающая компания подала тепло во все многоквартирные дома Кирова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает кировский филиал «Т Плюс», все гидравлические режимы нормализованы, ТЭЦ осуществляют отпуск теплоносителя по графику. Если в квартире или одной из комнат нет отопления, кировчанам следует обратиться к УК: проблема может быть связана с завоздушиванием системы, или «управляйка» не открыла задвижки. К примеру, такие случаи зафиксированы на Московской, 8а и Широнинцев, 18.

- По вопросам отсутствия отопления и горячего водоснабжения также можно обратиться в Тепловую справочную службу «Т Плюс» по телефону 744-901 и попросить соединить с оператором, - комментирует компания.

Кировчан также предупреждают о том, что в связи с наступающим похолоданием увеличится нагрузка на ТЭЦ. Горожан просят быть внимательными и осторожными рядом с объектами теплоснабжения, не парковаться на люках, обходить места парения и теплотрассы надземной прокладки.