В Кирове прокуратура через суд обязала мэрию законсервировать дом купца Ездакова

Дом купца Федора Ездакова считается объектом культурного наследия и находится в собственности горадминистрации. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове суд обязал мэрию законсервировать дом Федора Ездакова на Преображенской. Об этом сообщает областная прокуратура.

Флигель и дом купца Федора Ездакова, расположенный на углу Преображенской и Володарского, является объектом культурного наследия и расселен в 2021 году. Здание находится в собственности администрации, однако та не следит за его состоянием, и доступ в строение не ограничен.

- Зачастую заброшенные со стороны их правообладателей объекты становятся местами размещения мусора, дислокации маргинальных элементов, что ухудшает санитарно-эпидемиологическую и пожарную обстановку в населенных пунктах, создает угрозу жизни и здоровью граждан, - комментирует прокуратура.

Ведомство обратилось в суд с требованием обязать мэрию законсервировать объект до начала реконструкции. Иск признали законным. Прокуратура будет контролировать исполнение решения суда.