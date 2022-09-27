В школах Кирова усилят меры безопасности после трагедии в Ижевске

Руководителям школ поручено усилить меры безопасности. Фото: vk.com/kirovoficial

В кировских школах усилят меры безопасности после трагедии в Ижевске. Об этом сообщает горадминистрация.

Руководителям всех муниципальных образовательных учреждений направили письма о необходимости усиления мер безопасности. Это, в частности, ужесточение контрольно-пропускного режима в зданиях школ и на их территориях. С учениками и персоналом рекомендовано отработать действия на случай возникновения угрозы.

В мэрии отметили, что при подготовке к новому учебному году ряд школ оснастили системами видеонаблюдения, экстренного оповещения, системами контроля и управления доступом.

Утром 26 сентября в ижевской школе №88 произошло страшное: бывший ученик устроил стрельбу. По последним данным, в результате погибли 17 человек, 11 из них - дети. Более 20 человек получили ранения. Убийца - 34-летний житель Ижевска - покончил с собой.