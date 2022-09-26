В Кировской области заработал центр содействия жителям региона, получившим повестку по ошибке

Активисты помогают гражданам, чьи права нарушили во время призыва в рамках частичной мобилизации. Фото: Александр ГЛУЗ

В Кировской области открылся центр содействия гражданам, чьи права нарушили во время призыва. Об этом сообщает правительство региона.

Александр Соколов поручил военному комиссару области и главам районов предельно внимательно относиться к призывникам. Для жалующихся на здоровье обеспечат медобследование и освободят при подтверждении фактов. Кроме того, губернатор заявил о необходимости воздержаться от призыва в случае, если гражданин - единственный сын в семье, единственный кормилец, имеющий двух и более малолетних детей.

В работу включился также кировский ОНФ. Активисты разбираются с каждым случаем, в котором получивший повестку считает, что это произошло незаконно. Это необходимо для минимизации ошибки военкоматов.

Сообщить о нарушении прав во время призыва можно следующим образом:

- по телефонам: (8332) 25-18-24, 25-18-23, 25-18-22;

- при личном обращение в ОНФ: Киров, улица Герцена, 58, с 09.00 до 18.00;

- в группе ВК;

- по электронной почте 43region@onf.ru.

В регионе также круглосуточно работает горячая линия 122, куда также можно обратиться по любым вопросам, связанным с частичной мобилизацией.