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Общество26 сентября 2022 12:15

Киров занял 74 место из 100 в рейтинге регионов по уровню зарплат

В среднем горожане зарабатывали 41 тысячу рублей в месяц в первом полугодии 2022 года
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На среднемесячную чистую зарплату кировчанин может купить два фиксированных потребительских набора.

На среднемесячную чистую зарплату кировчанин может купить два фиксированных потребительских набора.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первом полугодии 2022 года среднемесячная чистая зарплата кировчан составляла 41 тысячу рублей в месяц. Такие выводы сделали специалисты «РИА Новости».

Согласно их исследованию, зарплата жителей Кирова в 2022 году относительно первого полугодия 2021 года изменилась на 11,3%. На среднемесячную чистую зарплату в 41 тысячу рублей кировчане могли купить два фиксированных потребительских набора. Эти показатели отнесли наш областной центр на 74 место в рейтинге из 100.

Для сравнения: на первом месте - Новый Уренгой с зарплатой в 129,5 тысячи рублей в месяц, на которую можно купить более пяти фиксированных потребительских наборов. На последнем месте в рейтинге специалистов - Элиста, где среднемесячная чистая зарплата составляла 33,1 тысячи рублей в месяц, которых не хватает даже на два набора.