Киров занял 74 место из 100 в рейтинге регионов по уровню зарплат

На среднемесячную чистую зарплату кировчанин может купить два фиксированных потребительских набора. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первом полугодии 2022 года среднемесячная чистая зарплата кировчан составляла 41 тысячу рублей в месяц. Такие выводы сделали специалисты «РИА Новости».

Согласно их исследованию, зарплата жителей Кирова в 2022 году относительно первого полугодия 2021 года изменилась на 11,3%. На среднемесячную чистую зарплату в 41 тысячу рублей кировчане могли купить два фиксированных потребительских набора. Эти показатели отнесли наш областной центр на 74 место в рейтинге из 100.

Для сравнения: на первом месте - Новый Уренгой с зарплатой в 129,5 тысячи рублей в месяц, на которую можно купить более пяти фиксированных потребительских наборов. На последнем месте в рейтинге специалистов - Элиста, где среднемесячная чистая зарплата составляла 33,1 тысячи рублей в месяц, которых не хватает даже на два набора.