В Кирове в овраге Засора планируют организовать место для отдыха горожан

24 сентября овраг расчистили от зарослей. Фото: kirovreg.ru

В Кирове в овраге Засора организуют место для зимнего отдыха. Об этом сообщает правительство региона.

24 сентября в городе прошел очередной осенний субботник. Одним из мест, где провели уборку территории, стал овраг Засора. К зиме в нем планируется обустроить место для зимнего отдыха кировчан. Так, в овраге появятся горки для катания и освещение. В будущем планируется провести полное благоустройство территории для отдыха в любое время года. Рядом, на перекрестке Ленина и Герцена, высадят деревья.

Кировчанам также напоминают, что ближайшие осенние общегородские субботники пройдут 1 и 15 октября. Принять в них участие могут все желающие.