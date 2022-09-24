Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 сентября 2022 12:03

В Кирове увеличатся интервалы движения нескольких автобусных маршрутов

Предприятия передадут часть машин для перевозки мобилизованных горожан к воинским частям
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Интервалы движения увеличатся на 7-10 минут. Фото: kirovreg.ru

Интервалы движения увеличатся на 7-10 минут. Фото: kirovreg.ru

В Кирове на некоторых городских автобусных маршрутах временно изменится интервал движения. Об этом сообщает правительство области.

Это связано с тем, что перевозчики предоставят часть транспорта для кировчан, призванных на службу по частичной мобилизации. АТП выделит 12 машин, снятых с маршрутов №1, 3, 21, 23, 54. Интервалы движения этих автобусов увеличатся на 7-10 минут, сообщает предприятие. КПАТ выделит автобусы и микроавтобусы, курсирующие по междугородним маршрутам. Организация заверяет, что это не повлияет на работу городского транспорта.

Кировчан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.