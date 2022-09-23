Жители Кировской области могут задать вопросы о частичной мобилизации по телефону 122

С 22 сентября в Кировской области начала работу горячая линия, позвонив на которую можно узнать о частичной мобилизации. Фото: Николай Александров

С 22 сентября в Кировской области начала работу горячая линия, позвонив на которую можно узнать о частичной мобилизации. По информации регионального правительства, на линию уже поступает множество звонков.

Наиболее повторяющиеся звонки:

- о сроках проведения частичной мобилизации;

- о том, кто подлежит мобилизации;

- в какие сроки ожидать повестку;

- есть ли ограничения на выезд в командировку и другие.

Много вопросов поступает и о том, как зарегистрироваться в качестве добровольца.

В военном комиссариате Кировской области сообщили, что по вопросам контрактной службы добровольцы могут обращаться по телефону 8-922-977-89-80 или непосредственно в районный комиссариат.