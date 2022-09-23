В Кирове между детьми-сиротами распределили 27 квартир

Жеребьевка стала уже восьмой по счету за 2022 год. Фото: admkirov.ru

В Кирове прошло очередное распределение квартир между детьми-сиротами. Об этом сообщает горадминистрация.

Распределение, состоявшееся 22 сентября, стало уже восьмым в текущем году. С помощью жеребьевки комиссия определила новых хозяев 27 квартир, расположенных в разных частях города. Первые пять лет помещения будут находиться в специализированном жилфонде. Их получение в собственность возможно в случае исправной оплаты счетов за коммунальные услуги и отсутствия злостных нарушений закона.

Всего с учетом сегодняшней жеребьевки за 2022 год новое жилье получили 177 детей-сирот. К концу года это число увеличится до 300.