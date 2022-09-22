В Нововятске ремонтируют подходы к мосту через железнодорожные пути

Ремонт одного из подходов закончат на текущей неделе. Фото: admkirov.ru

В Нововятске идет ремонт подходов к мосту через ж/д пути. Об этом рассказали в горадминистрации.

Мостовой переход несколько лет пребывал в ненормативном состоянии. Летом рабочие отремонтировали лестничные марши, теперь наступила очередь подходов. Это будет заключительный этап обновления моста. Сейчас идет реконструкция подходов со стороны улицы Коммуны, после наступит очередь нескольких лестничных маршей со стороны улицы Октябрьской.

На данный момент уже выполнено устройство опалубки и бетонирование ступеней. Ремонт одного из подходов планируют закончить на текущей неделе. До наступления холодов объект полностью будет сдан.