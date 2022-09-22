В Кирово-Чепецке мужчина выплатил крупный долг, чтобы не лишиться арестованной машины

Иномарку чепчанина собирались реализовать за долги. Фото: ГУФССП по Кировской области

В Кирово-Чепецке должник выплатил крупную сумму, чтобы не расставаться с арестованной машиной. Об этом сообщили в ГУФССП по Кировской области.

Общая сумма задолженностей местного жителя составляла более 200 тысяч рублей. При этом мужчина отказывался гасить ее добровольно. Судебный пристав-исполнитель установил, что у чепчанина нет официального источника доходов, при этом за ним зарегистрирована «Тойота Ленд Крузер». Машину должны были арестовать и реализовать, покрыв долги вырученной суммой.

Мужчина уклонялся от явки к приставам и скрывал автомобиль. В результате иномарку объявили в исполнительный розыск, который вскоре успешно окончился. Машину арестовали, изъяли и поместили на спецстоянку. У чепчанина тут же нашлась нужная сумма, и на следующий же день он благополучно погасил долг в полном объеме.