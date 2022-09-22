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Общество22 сентября 2022 11:31

В парке имени Кирова за 90 миллионов рублей обустроят памп-трек и скейт-площадку

Работы станут первым этапом благоустройства территории
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Памп-трек и скейт-площадку полностью обустроят в текущем году. Фото: admkirov.ru

Памп-трек и скейт-площадку полностью обустроят в текущем году. Фото: admkirov.ru

Как сообщает горадминистрация, на территории появятся крупные современные спортплощадки с качественным оборудованием и покрытием, а также освещение и благоустроенные пешеходные зоны. Сейчас идет подготовка под их установку. Так, в парке убирают аварийные деревья.

Муниципальный контракт заключен с компанией «Legato», на работы потратят около 90 миллионов рублей. Известно, что организация ранее занималась такого рода проектами, в том числе за рубежом.

В мэрии отметили также, что в 2022 году выполнят только первый этап реконструкции. По окончанию всех этапов в парке имени Кирова благоустроят пруды, зоны для спорта (волейбольные и баскетбольные площадки, йога, воркаут, паркур и т.д.) и аттракционы, амфитеатр, детские площадки, парковую площадь, площадку для выгула собак.