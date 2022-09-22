Руководители, менеджеры, мастера: кому в Кирове готовы платить от 50 тысяч рублей и выше

Специалистам предлагают зарплату от 50 до 90 тысяч в месяц. Фото: Мария ЛЕНЦ

Согласно исследованию экспертов, на первом месте - руководитель группы радиационной и экологической безопасности. Компания специализируется на обращении с радиоактивными отходами средней и низкой активности, образующимися в народном хозяйстве. Зарплата - от 90 тысяч рублей в месяц.

На втором месте - менеджер по продажам. Кандидат должен будет заниматься оптовыми продажами резинотехнических и асбестотехнических изделий. Такому специалисту готовы платить до 85 тысяч рублей в месяц.

Третье место занимает вакансия мастера по обслуживанию абонентов в федеральной телекоммуникационной компании, чья зарплата составляет от 50 тысяч рублей. Столько же готовы платить менеджеру по персоналу в мультиформатном кафе. Замыкает список вакансия клиентского менеджера в банке с аналогичной зарплатой.