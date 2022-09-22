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Общество22 сентября 2022 9:30

В Кирове достроят проблемный дом №31 по улице Ленина

Решаются вопросы и по другим долгостроям
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сроки окончания строительства не сообщаются. Фото: kirovreg.ru

Сроки окончания строительства не сообщаются. Фото: kirovreg.ru

В Кирове долгострой на Ленина закончат за счет средств Фонда развития территорий. Об этом сообщает областное правительство.

16 сентября арбитражный суд вынес определение о передаче земельного участка и дома №31 по улице Ленина в собственность регионального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Сейчас также решается вопрос с домом №60 по улице Маклина: возведение близится к концу, но процесс хотят ускорить.

Кроме того, Фонд развития территорий планирует выплатить компенсации дольщикам, вложившимся в строительство 12 объектов по улице Проезжей, после признания застройщика «Техкомсервис» банкротом. Организация также рассмотрит вопрос о выделении средств на завершение строительства дома №26 по улице Орджоникидзе.