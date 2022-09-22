Выпуск мальков прошел в Нововятске. Фото: kirovreg.ru

В Вятку выпустили более 30 тысяч мальков стерляди. Об этом сообщает областное правительство.

Это уже третий выпуск за 2022 год. Первый прошел в Вятских Полянах, два других - в Нововятске. Всего в текущем году в Вятку выпустили порядка 70 тысяч особей стерляди.

- По действующему законодательству предприятия, которые наносят ущерб природе своей хозяйственной деятельностью, должны компенсировать вред выпуском в водные объекты ценных видов рыб. В реку Вятку традиционно выпускают молодь стерляди, - пояснили в пресс-службе правительства области.

Как правило, промысловый размер стерляди - 40 см. До такого размера рыба вырастает за 4-5 лет, но доживает до этого возраста только около 5% выпущенных в воду мальков. Этот показатель учитывается при расчете количества молоди, которую должны выпускать предприятия для компенсации ущерба природе.