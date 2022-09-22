Глава МВД РФ обсудил с губернатором Кировской области взаимодействие органов власти и внутренних дел

Александр Соколов сообщил, что он конструктивно сотрудничает с руководством УМВД России по Кировской области. Фото: kirovreg.ru

Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев во время посещения Кирова встретился с губернатором региона Александром Соколовым. Такую информацию предоставили в пресс-службе областного правительства.

Министр поздравил главу региона с победой на прошедших выборах и пожелал успешной работы на благо жителей области.

Владимир Колокольцев отметил, что региональное управление МВД работает очень эффективно.

- Если раскрываемость наиболее тяжких видов преступлений в стране 98,9%, то здесь, в Кировской области, - стопроцентная раскрываемость убийств, стопроцентная раскрываемость разбойных нападений, - подчеркнул министр. - Это показатель того, что коллектив стабильно работает и делает все для обеспечения правопорядка.

Александр Соколов сообщил, что он конструктивно сотрудничает с руководством УМВД России по Кировской области.

- У нас много точек пересечения: и в обеспечении безопасности дорожного движения, и в охране общественного порядка, и во многих других сферах. Мы по всем вопросам всегда находим общие решения, - сказал губернатор.

Во время встречи министр и глава региона также обсудили вопросы взаимодействия органов внутренних дел и региональных властей, в том числе материально-технического оснащения подразделений кировской полиции.