В Кирове из-за дефекта на теплосетях пришлось вскрыть новый асфальт на улице Сурикова

После раскопок благоустройство участка восстановят. Фото: admkirov.ru

Как сообщает горадминистрация, дефект выявили на бесхозных сетях в районе дома №31 по Сурикова, где идет строительство улицы. Чтобы провести ремонт трубопровода, подрядчику пришлось вскрыть вновь уложенный асфальт.

Работы планируется выполнить в ближайшие дни, чтобы предотвратить аварийную ситуацию и возобновить подачу ресурса потребителям. После завершения раскопок восстановят благоустройство участка в том виде, в каком оно было предусмотрено проектом строительства.

- Департамент городского хозяйства приносит извинения жителям за сложившуюся ситуацию. Данный участок бесхозных сетей будет принят на баланс муниципалитета и передан эксплуатирующей организации, что в дальнейшем позволит следить за его состоянием на постоянной основе, - добавили в пресс-службе горадминистрации.