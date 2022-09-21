На кировских кладбищах ликвидируют несанкционированные свалки

Подрядная организация уже ликвидировала несанкционированную свалку на Новомакарьевском кладбище. Фото: admkirov.ru

В Кирове начали убирать несанкционированные свалки с городских кладбищ. Как сообщили в администрации города, подрядчик приступил к работам после жалоб кировчан в социальных сетях.

Особое недовольство граждан вызвало скопление мусора рядом с центральной аллеей Новомакарьевского кладбища. Подрядная организация уже ликвидировала несанкционированную свалку на данном участке.

Но горожане оставляют мусор в местах захоронений регулярно. Поэтому МКУ «Служба похоронного дела» ежедневно контролирует появление новых свалок. И проводит работы по их уборке. Большие объемы мусора вывозят с Макарьевских и Филейского кладбищ.

5 сентября горадминистрация заключила с подрядной организацией контракт на вывоз мусора на сумму 2 млн 335 тысяч рублей. Эти средства потратят на вывоз 2,1 тыс. кубометров отходов.

Мэрия просит кировчан оставлять мусор только в предназначенных для этого в местах.