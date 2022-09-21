Кировчане с 23 по 26 сентября могут посетить бесплатные экскурсии

Экскурсия «По улице Герцена» начнется от Александровского костела. Фото: Архив «КП».

С 23 по 26 сентября в Кирове гостей и жителей города приглашают на бесплатные экскурсии. Как пояснили в региональном министерстве спорта, такой подарок кировчанам решили сделать в честь Всемирного дня туризма. Он отмечается 27 сентября.

Так 23 сентября можно побывать в дендрарии .Сбор участников - у остановки общественного транспорта «Зональный институт» (ул. Ленина, д. 166а) в 10.00.

Бабушек и дедушек с детьми от 6 лет приглашают на экскурсию по фабрике игрушек «Весна». Она пройдет 23 сентября в 14.00. Сбор участников - у проходной фабрики игрушек «Весна» (ул. Карла Либкнехта, 129)

24 сентября в 10:00 всех желающих ждет автобусная экскурсия «Православная Вятка». Она начнется у входа в Свято-Трифоновский мужской монастырь (ул. Горбачева, д.4). Экскурсия «По улице Семеновской» (по ул. Воровского) тоже пройдет на автобусе. Он отправится 24 сентября в 13:00 от центрального входа в Вятскую филармонию (ул. Ленина, 102б).

Пешеходная экскурсия «По улице Пятницкой» начнется у входа в Церковь Иоанна Предтечи (ул. Свободы, 54) 25 сентября в 10.00. В этот же день, в 13.00, кировчан приглашают прогуляться «По улице Герцена». Сбор - у Александровского костела (ул. Дерендяева, 46).

Любителей народных промыслов приглашают на мероприятие «Поющая глина»: керамическая игрушка в народном художественном творчестве». Оно состоится в библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. Преображенская. 74) 26 сентября в 17.00.

Желающим посетить экскурсии обязательно нужно заранее зарегистрироваться по телефону 49-29-45. Звонить можно с 09:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья.