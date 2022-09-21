В Кирове 16-летний подросток обокрал ветерана труда

На подростка завели уголовное дело по статье «Кража», ведется расследование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове подросток обокрали ветерана труда. Об этом сообщили в областном УМВД.

О краже сообщила 85-летняя жительница Лянгасово. Из ее дома неизвестный похитил деревянный бочонок (копилку) с монетами, золотые цепочку и браслет, сотовый телефон, музыкальную шкатулку с тремя медалями («Ветеран труда» и юбилейные) и иконками. Общий ущерб составил 25 тысяч рублей.

Полиции пенсионерка рассказала, что вечером она сидела около окна и заметила гулявших молодых людей, один из них показался ей похожим на внука. Подростки зашли к ней, и тогда-то женщина засомневалась в родственных связях, однако парнишка ее убедил. Кировчанка приготовила ужин и накормила им «внука» и его друзей. Те поели, походили по комнатам и ушли. А позднее пенсионерка обнаружила пропажу ценностей.

Компанию быстро разыскали. После опроса выяснилось, что в краже повинен один из друзей лже-внука, 16-летний подросток. Часть похищенного - телефон, медали, браслет - у него изъяли. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.