В Кирове пройдет Семеновская ярмарка

Ярмарка будет работать у филармонии 23 и 24 сентября. Фото: admkirov.ru

Кировчан приглашают на Семеновскую ярмарку. Об этом сообщает горадминистрация.

Мероприятие будет проходить по 22 сентября в ДК «Родина». 23 и 24 сентября ярмарка переместится на уличную площадку у филармонии. Кировчане смогут приобрести рыбные и мясные деликатесы, молочную продукцию, кондитерские изделия, товары для дома, изделия народных мастеров, натуральную косметику, одежду, обувь, саженцы и многое другое.

Ярмарка будет работать с 9 до 18 часов.