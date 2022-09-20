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Общество20 сентября 2022 14:59

В Кирове заметили детей, играющих на крышах долгостроев

Доступ на территории практически не ограничен, чем пользуются ребята
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Территории никто не охраняет, а заборы пестрят дырами. Фото: ОНФ Кировской области

Территории никто не охраняет, а заборы пестрят дырами. Фото: ОНФ Кировской области

Кировчане опасаются за здоровье детей: ребята беспрепятственно проникают на территорию долгостроев и играют на крышах. О проблеме сообщили активисты ОНФ.

Речь идет о, как минимум, двух домах: №31 по Горбуновой и №29а по Пугачева. Попасть на территорию первого дома легко, она не охраняется, а в заборах и пролетах пестреют дыры, через которые можно пролезть. Жители соседних домов часто замечают детей, играющих на крыше многоэтажки. Ребята ходят по краю и бросаются стройматериалами. Ситуация в доме на Пугачева аналогичная.

Общественники направили обращение в прокуратуру с требованием заставить собственника нанять охрану и исключить доступ посторонних на территорию.