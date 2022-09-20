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Общество20 сентября 2022 14:12

В Кировской области создали сервис для расчета стоимости ЖКУ

Программа снизит временные и финансовые затраты сотрудников административного аппарата
Надежда Прозорова
Web-платфома позволит автоматически рассчитать стандарт, который используется для определения размера субсидии на оплату коммунальных услуг.

Web-платфома позволит автоматически рассчитать стандарт, который используется для определения размера субсидии на оплату коммунальных услуг.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области разработали единою web-платфому для расчета стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщили в правительстве региона.

Данный стандарт используется для определения размера субсидии на оплату коммунальных услуг. До создания программы все необходимые для расчета документы заполнялись вручную. С запуском сервиса большинство процессов стали автоматизированными. Это сократит временные и финансовые затраты сотрудников министерства ЖКХ и районных администраций. Сейчас эти специалисты проходят обучение по работе в программном комплексе.

Системой будут пользоваться 275 сотрудников министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, районных администраций, а также специалистов технической поддержки.