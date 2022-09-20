В Кирове двое мужчин украли 200 кг рельсов

Железнодорожной компании был причинен ущерб на сумму более 3000 рублей. Фото: Надежда ПРОЗОРОВА

Сотрудники кировской транспортной полиции установили, что два жителя областного центра совершили кражу на железной дороге.

Выяснилось, что 42-летние злоумышленники похитили отрезки рельсов. Всего мужчинам удалось украсть около 200 килограммов железа. После похищенное сдали в пункт приема лома. Железнодорожной компании был причинен ущерб на сумму более 3000 рублей.

Следователи Кировского ЛО МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, которое может грозить за данное преступление, - лишение свободы на срок до пяти лет.