В Кирове прошел рейд по круглосуточным алкомаркетам

Рейд по магазинам прошел минувшей ночью. Фото: admkirov.ru

В Кирове прошел ночной рейд по круглосуточным магазинам. Об этом сообщает горадминистрация.

В рейде приняли участие сотрудники полиции и и.п. главы мэрии Вячеслав Симаков. В ходе проверки в некоторых магазинах обнаружили нарушение закона. Так, в круглосуточной точке на улице Шаляпина продавщица отпустила пиво покупателю после 23 часов. При ней проверяющие составили протокол об административном правонарушении.

Еще один инцидент произошел в магазине на улице Павла Корчагина. Предпринимателя, держащего торговый объект, также привлекут к ответственности. Алкоголь также конфискуют. Всего за минувшую ночь составили шесть протоколов и изъяли около 20 литров продукции.

В мэрии также отметили, что жильцы расположенных рядом домов неоднократно сообщали о нарушениях в работе этих магазинов: зачастую после покупки спиртного после 23 часов под окнами собирались шумные компании. Рейды проводятся еженедельно, чаще всего - в местах, где нарушения выявляются систематически.