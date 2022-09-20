Учитель из Кирова вошла в шестерку лучших на всероссийском конкурсе

Жанна Касимова работает в гимназии имени А.С Грина. Фото: admkirov.ru

Кировский педагог из гимназии имени А.С Грина стала финалистом всероссийского конкурса. Такую информацию предоставили в администрации города.

Жанна Касимова имеет большой педагогический стаж. Она работает более 24 лет учителем русского языка и литературы.

В профессиональном конкурсе приняли участие более 60 педагогов со всей страны. Мероприятие проходило в Пятигорске. Участникам необходимо было продемонстрировать свои навыки и умения на нескольких этапах: «методическая мастерская», «урок», «классный час» и финальный - «мастер-класс». Жанна Касимова стала лауреатом конкурса.

- Самое интересное в работе - видеть глаза детей, слышать их смех. По глазам можно понять многое: когда ребенок удивлен, счастлив или расстроен. Я называю детей «солнечными» людьми. Мне с ними легко, они рисуют мир открыто для нас, - рассказала лауреат конкурса.