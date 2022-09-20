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Общество20 сентября 2022 6:21

Киров к юбилею хотят озеленить по примеру Казани, Нижнего Новгорода и Чебоксар

Специалисты перенимают опыт других городов для подготовки к 650-летию областного центра
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Озеленять Киров будут по примеру других городов.

Озеленять Киров будут по примеру других городов.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Кировские специалисты планируют озеленить областной центр к юбилею по примеру Казани. Об этом рассказали в горадминистрации.

В столицу Татарстана выехали сотрудники управления дорожной и парковой инфраструктуры. Они отправятся на местное муниципальное предприятие, где изучат работу всех отделов и управленческие функции, а также узнают методы создания зеленого каркаса города. Им также предстоит ознакомиться с подходом к созданию проектов озеленения и цветочных композиций.

Кировские специалисты планируют также посетить Нижний Новгород и Чебоксары с той же целью. Полученный опыт будет использован при подготовке к празднованию юбилея Кирова.