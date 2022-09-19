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Общество19 сентября 2022 10:23

В Кирове благоустроят 66 дворов в качестве компенсации за отсутствие горячей воды

Работы проведут следующим летом, заплатит за них «Т Плюс»
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Жильцы более чем полусотни многоквартирных домов остались без горячей воды.

Жильцы более чем полусотни многоквартирных домов остались без горячей воды.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове в качестве компенсации за отсутствие горячей воды благоустроят дворы 66 домов, чьи жильцы не дождались ресурса в срок. Об этом заявил Александр Соколов во время еженедельной планерки.

- Ситуация вопиющая. Обещали 15 числа дать горячую воду, но в некоторые дома не дали. От лица правительства, горадминистрации и всех теплоснабжающих организаций приношу жителям глубочайшие извинения, - прокомментировал он во время совещания.

В качестве компенсации во дворах 66 домов, где горячую воду не дали в срок, благоустроят следующим летом. Раскошелиться на это предстоит компании «Т Плюс».

Кроме того, Соколов велел ввести меры ответственности за несвоевременную подачу ресурса в дома. В случае, если у кировчан не будет горячей воды в течение двух недель, на пятнадцатый день теплоснабжающие организации и ответственные лица начнут платить за это штрафы. Аналогичная мера будет принята в случае затянувшихся дорожных работ.