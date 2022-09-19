В Кирове благоустроят 66 дворов в качестве компенсации за отсутствие горячей воды

Жильцы более чем полусотни многоквартирных домов остались без горячей воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове в качестве компенсации за отсутствие горячей воды благоустроят дворы 66 домов, чьи жильцы не дождались ресурса в срок. Об этом заявил Александр Соколов во время еженедельной планерки.

- Ситуация вопиющая. Обещали 15 числа дать горячую воду, но в некоторые дома не дали. От лица правительства, горадминистрации и всех теплоснабжающих организаций приношу жителям глубочайшие извинения, - прокомментировал он во время совещания.

В качестве компенсации во дворах 66 домов, где горячую воду не дали в срок, благоустроят следующим летом. Раскошелиться на это предстоит компании «Т Плюс».

Кроме того, Соколов велел ввести меры ответственности за несвоевременную подачу ресурса в дома. В случае, если у кировчан не будет горячей воды в течение двух недель, на пятнадцатый день теплоснабжающие организации и ответственные лица начнут платить за это штрафы. Аналогичная мера будет принята в случае затянувшихся дорожных работ.