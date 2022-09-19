И.о. министра лесного хозяйства Кировской области объявили выговор

И.о. министра лесного хозяйства Александр Ложкин получил выговор. Фото: mlh43.ru

И.о. министра лесного хозяйства Кировской области получил выговор за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщил врио губернатора Александр Соколов на еженедельной планерке.

Факт вскрылся во время проведения проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции. Как выяснилось, Александр Ложкин, и.о. министра, предоставил неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 и 2021 годы.

- Я уже ранее обозначал, что соблюдение антикоррупционного законодательства является наиважнейшей обязанностью госслужащего, и его нарушения будет строго наказываться в соответствии с действующим законодательством. По итогам проведения проверки Александру Викторовичу Ложкину объявлен выговор. Обращаю внимание, что все факты будут направляться в прокуратуру, - заявил врио губернатора во время планерки.