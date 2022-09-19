О кадровых перестановках стало известно на еженедельной планерке у врио губернатора региона. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области назначили и.о. министра имущественных отношений. Им стала Татьяна Поломских, сообщает пресс-служба правительства региона.

Нового руководителя ведомства представил на еженедельной планерке врио губернатора Александр Соколов. К своим обязанностям Татьяна Поломских приступила с сегодняшнего дня, 19 сентября.

Отметим, что ранее она работала в Департаменте государственной собственности Кировской области, территориальном управлении Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Кировской области, департаменте муниципальной собственности администрации города Кирова, Центре земельно-имущественных отношений Кировской области. С 2020 года руководила отделом управления земельными ресурсами министерства имущественных отношений Кировской области.