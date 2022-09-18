Кировские байкеры организовали мотопробег в поддержку развития донорства костного мозга

Заезд состоялся 17 сентября. Фото: vk.com/ordensevera88

В Кирове прошел мотопробег в поддержку донорства костного мозга. Об этом рассказали участники мероприятия в паблике мотоклуба «Орден Севера».

Заезд состоялся утром 17 сентября. Участники выехали от ТЦ на улице Ивана Попова и проделали путь по путепроводу, улицам Щорса, Красина, Чапаева, Комсомольской, Октябрьскому проспекту, Красноармейской. Конечной точкой маршрута стал Кировский НИИ гематологии и переливания крови, где желающие могли сдать анализ крови или стать ее донором.

Мероприятие собрало 30 неравнодушных участников. Байкеры проделали свой путь под эмблемой Федерального регистра доноров костного мозга.

- Спасибо всем неравнодушным! Хорошо прокатились по городу! - написали организаторы в своем паблике.