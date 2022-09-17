Медучреждения Кировской области получили 21 новый автомобиль

Из переданных в районы машин - 20 автомобилей - специальные санитарные. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области в районные учреждения здравоохранения направили еще 21 автомобиль марки «УАЗ». Об этом сообщили в региональном правительстве.

По информации министра здравоохранения региона Андрея Черняева, машины передали в 13 районов области: Афанасьевский, Верхнекамский, Вятскополянский, Кильмезский, Малмыжский, Мурашинский, Нолинский, Омутнинский, Оричевский, Санчурский, Слободской, Советский и Уржумский.

Из переданных в районы машин - 20 автомобилей - специальные санитарные. В них можно перевозить пациентов на носилках. Еще одна машина рассчитана на 9 мест. ЕЕ можно использовать для выездов врачебных бригад в села и деревни, проведения вакцинации и доставки пациентов на профилактические осмотры и обследования в районную поликлинику.

Это третья поставка машин в текущем году. Напомним, что в конце августа в ЦРБ области отправили 37 автомобилей: 29 специальных санитарных машин и 8 авто, предназначенных для доставки пациентов в медорганизации, медработников к пациентам, перевозки биологических материалов и лекарств в отдаленные районы.