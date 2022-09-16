В двух районах Кирова «сплошные проверки» пройдут 17 и 18 сентября

Автоинспекторы также будут дежурить на въездах и выездах из областного центра и в пригородах. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове 17 и 18 сентября пройдут «сплошные проверки» по выявлению нетрезвых водител. Как сообщили в Госавтоинспекции Кировской области, рейды состоятся в Ленинском и Первомайском районах города.

Сотрудники ГИБДД вместе с представителями добровольных народных дружин и активистами «Ночного Патруля» также будут дежурить на въездах и выездах из областного центра и в пригородах.

В Госавтоинспекции напоминают, что во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы — для предотвращения конфликтных ситуаций и предупреждения коррупционных действий как сотрудников полиции, так и участников дорожного движения.

ГИБДД Кировской области напоминает, что недопустимо садиться за руль после употребления алкогольных напитков. За управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.