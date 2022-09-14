В Кирове планируют выделить полосы для общественного транспорта

Речь идет о существующей улично-дорожной сети, где ширина проезжей части и пропускная способность дороги позволяют это сделать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове могут появиться выделенные полосы для общественного транспорта. Этот вопрос планируют рассмотреть при разработке нового проекта организации дорожного движения, сообщили в горадминистрации.

Этот документ начнут разрабатывать уже в текущем году. Специалисты управления дорожной и парковой инфраструктуры составляют техзадание. Оно отражает основные задачи проекта: безопасность дорожного движения, повышение пропускной способности дорог, снижение экономических потерь. Из новшеств - планируется ввести выделенные полосы для общественного транспорта.

- Здесь речь идет о существующей улично-дорожной сети, где ширина проезжей части и пропускная способность дороги позволяют это сделать. Общественный транспорт имеет социальное значение, и для него необходимо создавать приоритетные условия передвижения, - подчеркнули в УДПИ.

Разработчики проекта должны учесть состояние дорог, статистику ДТП и в целом характеристику территории для которой составляется план. И сделать выводы, где нужно в соответствии с ГОСТ изменить разметку, установить знаки, сделать искусственные неровности, обустроить въезды и выезды с прилегающих территорий и дополнительные полосы, создать безопасные условия для пешеходов и велосипедистов и т.д.

Для составления проекта организации дорожного движения необходимо провести работу в отношении 38 кировских улиц общей протяженностью 100 км. Аукцион по выбору подрядчика, который займется разработкой документа, может состоятся уже в октябре текущего года.