В Кировской области впервые за семь месяцев подорожал бензин

Цена на бензин в августе выросла по сравнению с предыдущим месяцем. Фото: Олег УКЛАДОВ

В августе цена на бензин в Кировской области выросла - впервые более чем за полгода. Об этом сообщили эксперты Кировстата.

По их данным, в августе прирост цен на моторное топливо составил в среднем 0,9%. Так, стоимость бензина марок АИ-95, АИ-98 и выше увеличилась на 1,5%, АИ-92 - на 0,4%. Подорожало и дизельное топливо: на 0,5%. Цена снизилась только на газовое моторное топливо: оно стало дешевле на 0,7%.

Стоит отметить, что в течение последних семи месяцев аналитики сообщали о снижении цен на топливо в нашем регионе.