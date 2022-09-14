В Кирове выставили на продажу старинный купеческий дом за 50 миллионов рублей

Сейчас в здании находятся офисные помещения. Фото: avito.ru

В Кирове выставили на продажу исторический дом в центре города. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Речь идет о доме №8 по улице Московской. По данным портала «Пешком по Вятке», двухэтажное здание, возведенное в 1850 году, ранее принадлежало купцу Ивану Кулепетову. До 20 века в нем работали фотографический салон и сапожная мастерская, а также первая гомеопатическая аптека. Сейчас в нем находятся офисные помещения, ранее там располагались агентство путешествий и торгово-производственная компания.

За старинный дом продавец просит 50 миллионов рублей. Общая площадь здания - 512 квадратных метров, земельного участка - 8,5 соток. Имеется парковка.