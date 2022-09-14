17 сентября кировчане смогут сдать вторсырье на переработку

Экомобиль сделает три остановки в городе. Фото: vk.com/regoperator43

17 сентября по Кирову вновь проедет экомобиль. Как сообщает АО «Куприт», он за один рейс сделает три остановки в следующих местах:

- 11.00 - 12.00 - Маршала Конева, 10 (на парковке у СК «Быстрица»);

- 12.30 - 13.30 - Монтажников, 38 (у магазина «Глобус»);

- 14.00 - 15.00 - Дзержинского, 62 (у магазина «Глобус»).

Кировчане смогут принести на переработку следующие виды вторсырья:

- PET питьевой, PET прочий (01);

- HDPE твёрдый и мягкий (02);

- LDPE упаковка цветная и прозрачная (04);

- PP твёрдый и мягкий (05);

- PS твёрдый и вспененный (06);

- макулатура (архивы, газеты, журналы, тетради, книги без обложек); картон (20, 21, 22);

- тетрапак без крышек (81, 82, 84);

- алюминий (41);

- жесть (40).

Все вторсырье должно быть чистым и рассортированным по фракциям. Пластиковые упаковки необходимо очистить от остатков еды, макулатуру - освободить от скоб, скрепок и пружин. Алюминиевые и жестяные банки перед сдачей надо промыть и смять.